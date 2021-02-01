«Макфа» выиграла интеллектуальный спор у недобросовестного конкурента

Арбитражный суд Чувашской Республики удовлетворил иск АО «Макфа» к ООО Макаронная фабрика «ВакМа» (Чебоксары). Челябинский производитель смог доказать, что продукция конкурента с наименованием VAKMA выпускалась в упаковке, схожей с упаковкой «Макфы» (бренд MAKFA) до степени смешения, таким образом, компания из Чувашии вводила потребителей в заблуждение.

Иск был удовлетворен 28 января. Согласно решению суда, чебоксарский производитель обязан прекратить использовать вызвавшую претензии истца упаковку и тем самым нарушать исключительные права «Макфы». Кроме того, ответчик должен за свой счет изъять упаковку из оборота и уничтожить.

Требования «Макфы» выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав были удовлетворены частично. В иске была указана сумма 5 млн руб. В итоге суд обязал чебоксарскую компанию компенсировать «Макфе» 2,5 млн руб.

Директор по правовым вопросам «Макфы» Жанна Шмидт, отметила, что в компании внимательно отслеживают нарушения ее интеллектуальных прав. «Действия недобросовестно конкурирующих производителей могут наносить ущерб репутации компании, в которую вкладываются значительные интеллектуальные, человеческие и финансовые ресурсы»,- подчеркнула она.