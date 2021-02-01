Суд ввел конкурсное производство в отношении «Ю-Ви-Эй Транс»

Арбитражный суд Свердловской области ввел в отношении Екатеринбургской транспортной компании «Ю-Ви-Эй Транс» Рината Садриева конкурсное производство. Как указано в резолютивной части решения суда, процедуру ввели на шесть месяцев до 29 июля 2021 года.

Конкурсным управляющим суд назначил Алмаза Сабитова, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 14 июля 2021 года.

Напомним, в июне прошлого года суд ввел процедуру наблюдения в «Ю-Ви-Эй Транс» по заявлению ПАО «Татфондбанк» (в 2017 году лишился лицензии) из-за долга в размере 16,6 млн руб. В реестр кредиторов также были включены требования Сбербанка в размере 22,9 млн руб. В ноябре прошлого года компания предложила кредиторам подписать мировое соглашение в рамках банкротного дела.

Стоит отметить, что в июле прошлого года в суд поступило заявление от кредитора Николая Дубчака о включении требований в размере 29,1 млн руб. в реестр требований кредиторов должника — «Ю-Ви-Эй-Транс». Заседание по этому делу пройдет 2 марта.

«Ю-Ви-Эй Транс» был одним из крупнейших частных перевозчиков Екатеринбурга. больше года назад компания ушла с этого рынка.