Полиция сообщила о 171 задержанном на акциях в Челябинске и Магнитогорске

В Челябинской области во время несогласованных акций протеста задержали 171 человека. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. По официальным данным, 127 человек задержали в Челябинске, 44 – в Магнитогорске.

Также в пресс-службе полицейского главка подтвердили факт возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 31 января на несогласованную акцию протеста вышли около 2 тыс. человек. Участники планировали пройти шествием по проспекту Ленина от памятника Курчатову до бульвара Славы, однако им пришлось менять маршрут из-за оцепления полиции, которая полностью перекрыла проспект на нескольких участках.