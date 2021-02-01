В Ейске зарегистрирован первый кандидат на пост главы города

В Ейске началась регистрация кандидатов на должность главы города. Первым претендентом на кресло мэра стал депутат горсовета Александр Тихонов, сообщает «Деловой Ейск».

Прием документов от желающих стать кандидатами на должность главы Ейского городского поселения заканчивается 19 февраля 2021 года.

Как писал “Ъ-Кубань”, 25 декабря на внеочередной сессии Совета Ейского городского поселения депутаты единогласно проголосовали за досрочную отставку главы города Валерия Кулькова. Решение о досрочном прекращении полномочий было принято господином Кульковым по собственному желанию. Исполнять обязанности главы Ейска назначили его заместителя Андрея Скачедуба.

Наталья Решетняк