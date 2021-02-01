Авиакомпанию «Красавиа» оштрафовали за отмену рейса из-за неполной загрузки

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оштрафовало на 30 тыс. руб. авиакомпанию «Красавиа», признав ее виновной по ст. 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Об этом рассказал Западно-Сибирский транспортный прокурор Илья Сухоносов.

По его словам, в апреле 2020 года АО «Красавиа» в связи с неполной пассажирской загрузкой воздушного судна отменило рейс по маршруту Красноярск — Ванавара, в связи с чем 13 пассажиров не смогли улететь в пункт назначения. Кроме того, отметил прокурор, ведомство внесло гендиректору компании-перевозчика представление о недопущении подобных фактов.

Илья Николаев