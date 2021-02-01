В Удмуртии заключили 85% контрактов на ремонт дорог по основным программам. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на премьера Ярослава Семенова.

«Основываясь на опыте предыдущих лет, контракты на ремонт и реконструкцию дорог мы заключаем до начала дорожного сезона. Вспомним 2020 год – 400 км дорог, благодаря ранней контрактации, дорожники вышли на первые объекты нацпроекта уже в конце апреля, как только позволили погодные условия. Весь основной объем работ выполнен за четыре месяца. К ноябрю мы практически завершили остальные дорожные работы. Помимо раннего выхода на объекты, такой плановый подход дает экономию на торгах, потому что закупки материалов дорожники проводят вне активного строительного сезона»,— отметил господин Семенов.

Отметим, что в 2021 году в республике планируют отремонтировать более 65 км. дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Это 28 объектов. Также проторгованы 50% по БКАД, которые будут ремонтировать в 2022 году. Кроме того, 11 объектов протяженностью 43 км восстановят в рамках региональной программы «Опорный план дорожной деятельности».