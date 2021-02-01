На поддержку театров Волгоградской области направили 40,5 млн рублей

В Волгоградской области театры получат 40,5 млн руб. на укрепление материально-технической базы и подготовку новых постановок в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Культура малой родины». Об этом сообщили в областной администрации.

По информации регионального комитета культуры, участниками программы по направлениям «Театры малых городов» и «Театр — детям» стали Волгоградский театр юного зрителя, Волгоградский областной театр кукол, Волгоградский молодежный театр, театр кукол «Арлекин» Волжского, Камышинский драматический театр и Калачевский городской театральный центр детского досуга «Волшебный фонарь».

Также в рамках проекта «Культура малой родины» по направлению «Местный дом культуры» в 2021 году в 22 учреждениях обновят материально-техническую базу.

Мария Шахрай