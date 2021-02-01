В саратовских ковид-госпиталях пустует 20% коек

В Саратовской области учреждения здравоохранения, перепрофилированные под работу с пациентами с COVID-19, возвращаются к плановому приему больных. Об этом сообщает оперативный штаб при облправительстве со ссылкой на председателя правительства региона Романа Бусаргина.

В настоящее время в ковид-госпиталях действуют 3908 коек, около 20% из них свободны. Так, перепрофилированы под основной профиль областная офтальмологическая больница (с 18 января), Татищевская районная больница (с 25 января). Это койки «легкого» профиля, реанимационные пока останутся в резерве, уточнил господин Бусаргин.

Марина Ковалева