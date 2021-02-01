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Трое взрослых и двое детей пострадали из-за съезда машины в кювет в Удмуртии

Автомобиль Mitsubishi Outlander съехал в кювет на 24 км дороги Костино-Камбарка в Удмуртии около 20:00 31 января. В машине находилось шесть человек в том числе трое детей, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Пожарные-спасатели ПЧС-13 и поисково-спасательной службы региона были деблокированы две женщины, которых зажало в автомобиле. В целом в результате происшествия пострадало пять человек, в том числе двое детей в возрасте 4 и 6 лет. Их и двух женщин госпитализировали. Еще один пострадавший будет проходить лечение амбулаторно.

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