В Рыбинске школьников начали учить финансовой грамотности

В городе Рыбинске Ярославской области начались занятия в рамках весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности для школьников, организованной Банком России и Минпросвещения РФ, сообщает пресс-служба ярославского отделения Банка России. По данным пресс-службы, эту просветительскую дистанционную программу Банк России реализует уже на протяжении нескольких лет. На занятиях профессионалы финансового рынка обучают школьников основам грамотного финансового поведения.

В сообщении отмечается, что ученики и студенты колледжей Рыбинска активно участвуют в таких занятиях. В 2020 году на финансовых уроках получали знания представители около 55% всех городских школ и средних профзаведений города. В Рыбинском районе этот показатель составляет 85%. В региональном отделении Банка России отметили, что Рыбинский район самый активный участник онлайн-проекта Банка России в Ярославской области.

В 2020 году Ярославская область вошла в первую десятку российских регионов по количеству проведенных уроков финпросвещения для школьников и учащихся средних профессиональных учебных заведений.

Антон Антонов