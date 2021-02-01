В ХМАО коронавирус подтвердился у 182 человек

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) коронавирусной инфекцией заразились 182 человека, сообщил региональный оперштаб. За весь период пандемии в Югре COVID-19 заразились 47 838 человек. Из них 44 573 человека уже выздоровели, 598 пациентов скончались — два летальных случаев зафиксированы накануне.

Всего вирус подтвердилась у жителей 21 муниципалитета. Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте, где COVID-19 за сутки подтвердился у 46 человек. В Нефтеюганском районе заболели 28 человек, в Югорске — 15, Нефтеюганске — 13.

На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у семи человек заболевание протекает в бессимптомной форме.

Состояние 85 пациентов оценивается как тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 9 877 человек, сняты с наблюдения – 176 517.