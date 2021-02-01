Кубанская компания «Славянск ЭКО» отозвала иск в СИП по поводу охраны товарного знака

ООО «Славянск ЭКО» (Краснодарский край) отозвало исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам (СИП) к Роспатенту. Ходатайство об отказе от иска поступило в суд 28 января, следует из материалов, опубликованных в Картотеке арбитражных дел. О причинах отказа пока неизвестно.

Как писал “Ъ-Кубань”, ООО «Славянск ЭКО» оспаривает решения Роспатента о прекращении правовой охраны сразу трех товарных знаков компании, вынесенные по требованию нефтегазового концерна Shell. Европейская компания заявила, что кубанский производитель нефтепродуктов использовал в своем логотипе изображение раковины морского гребешка— основного изобразительного элемента Shell, что вводит в заблуждение потребителей. Компания «Славянск ЭКО» обратилась в Суд по интеллектуальным правам.

Наталья Решетняк