На развитие регби в Пермском крае выделят 11 млн рублей

Академия игровых видов спорта начала подготовку регбистов. Помимо Перми этот вид спорта начнут развивать в Краснокамске и Кудымкарском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Открывшееся в начале января в Академии игровых видов спорта отделение регби рассчитано на 190 спортсменов. К занятиям приступили 60 человек, еще 130 спортсменов займутся тренировками в ближайшее время. Объем финансирования нового отделения превысит 11 млн руб.

В сентябре прошлого года краевые власти подписали соглашение о развитии в регионе этого вида спорта с Федерацией регби России. «Сегодня в крае есть потребность развития видов спорта, которые только набирают популярность среди юношей и девушек. Например, регби в Прикамье занимаются около 300 ребят в СШОР «Олимпийские ракетки», еще около 60 человек числятся в команде «Витязь». В развитии регби в регионе первым большим, важным шагом станет открытие отделения в Академии игровых видов спорта Пермского края», – отметил на церемонии подписания соглашения губернатор Дмитрий Махонин.