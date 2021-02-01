SuperJob: 64% уральцев хотели бы найти подработку

Около 64% жителей Уральского федерального округа (УрФО) не имеют дополнительной работы, однако очень хотели бы ее найти, следует из исследования сервиса SuperJob. Еще у 16% есть подработка помимо основного места работы. 20% респондентов ответили, что не имеют дополнительной работы и не стремятся ее сейчас найти.

Среди представителей наиболее популярных профессиональных сфер чаще всего о наличии подработки рассказывали врачи (37%), преподаватели (33%) и системные администраторы (25%).

В целом по стране подрабатывают 17% сотрудников, при этом работодатель каждого второго из них не догадывается об этом. 65% опрошенных трудоустроены в одном месте, но хотели бы найти дополнительный заработок. 18% работающих россиян не имеют подработок и не ищут их.

Имеющие подработку россияне чаще тратят на нее менее 10 часов в неделю (61%). От 10 до 20 часов в неделю тратят на подработку 19% респондентов. Каждый пятый посвящает дополнительной работе более 20 часов в неделю.