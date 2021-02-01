Два человека погибли, четверо травмированы в ДТП в Кузбассе

В Ижморском районе Кузбасса столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли два человека, четверо пострадали, сообщили “Ъ-Сибирь” в региональном ГУ МВД.

«Авария произошла накануне в 19:45 на трассе Р-255 "Сибирь". Установлено, что автомобиль Cherry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной "Лада"»,— уточнили в пресс-службе. Водитель «Лады» и его пассажирка скончались. Еще трое пассажиров второго транспортного средства и водитель Cherry травмированы и госпитализированы в медицинское учреждение.

Екатерина Лукашевич