«Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом»

Сегодня, 1 февраля, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет третий матч с «Барысом» (Нур-Султан) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 18.30 в «Барыс Арене».

По итогам прошлой встречи, которая состоялась 8 января, уральцы проиграли со счетом 3:2. В прошлом сезоне КХЛ «Автомобилист» и «Барыс» провели шесть встреч. Лишь в одном матче екатеринбургский клуб одержал победу.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с казанским «Ак Барсом». Матч завершился поражением команды из Екатеринбурга со счетом 1:3. Из прошедшей пятидесяти одной игры текущего сезона «Автомобилист» одержал победу в двадцати шести. Уральский клуб занимает седьмое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.