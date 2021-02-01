Суд освободил экс-совладельца «Сибмоста» от требований РСХБ на 21,6 млн рублей

Новосибирский арбитражный суд после повторного рассмотрения отказал Россельхозбанку во включении 21,6 млн руб. в реестр требований кредиторов бывшего совладельца строительной компании «Сибмост» Владислава Кошкина.

Как следует из материалов дела, господин Кошкин, проходящий процедуру реализации имущества, выступал поручителем по банковской гарантии, которую Россельхозбанк предоставил «Сибмосту» для участия в конкурсе на строительство моста через реку Марха на трассе «Вилюй». Отмечается, что компания не выплатила банку комиссию, и тот обратился за взысканием с поручителя. Суд первой инстанции в июне 2020 года требования удовлетворил, но решение было обжаловано и дело направили на новое рассмотрение.

«Суд приходит к выводу, что заключение соглашения о выдаче новой банковской гарантии и указание на условия о выдаче повторного поручительства Кошкина В. А. — является злоупотреблением правом со стороны банка, а сама банковская гарантия в части условий о поручительстве Кошкина В. А. является недействительной», — говорится в новом определении суда.

Владислав Кошкин был совладельцем уставного капитала и поручителем по кредитам крупнейшей в Сибири мостостроительной компании «Сибмост». В конце 2017 года в отношении него была введена процедуры реструктуризации долгов, в 2018 году — реализации имущества. Долги Владислава Кошкина, по данным на март 2020 года, составляли около 6,6 млрд руб. Заявление о признании банкротом самого «Сибмоста» поступило в арбитражный суд Новосибирской области в 2016 году. В мае 2020 года компания была признана банкротом, в реестр включены долги на 8 млрд руб.

Дарья Решетникова