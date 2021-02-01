Томский губернатор: вызывает сожаление участие в незаконной акции депутатов думы Томска

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что участие в несанкционированной акции пяти депутатов думы Томска вызываете у него сожаление. «Несмотря на свой оппозиционный статус, они обязаны соблюдать закон, а не организовывать других на его нарушение»,— сказал он, отметив, что митинг в Томске был немногочисленным.

Вчера стало известно о том, что в ходе несогласованной с властями акции сторонников оппозиционера Алексея Навального полиция задержала депутата городской думы Томска Артема Канарева ( «Яблоко») и независимых депутатов Ксению Фадееву, Артема Фатеев. Госпожа Фадеева в Telegram-канале рассказала, что в отношении нее составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение мероприятия без подачи уведомления). При этом она уточняет, что Андрей Фатеев подавал уведомление властям о проведении акции. Независимый депутат гордумы Максим Забелин также сообщил в Telegram, что его задержали сотрудники ГИБДД возле дома.

На акцию в поддержку арестованного Алексея Навального собралось более 500 участников. Кроме того, мероприятия прошли и в Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле и других городах.

Оксана Павлова, Екатерина Лукашевич