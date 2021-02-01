В суд поступило дело экс-директора медицинского НИИ, обвиняемого в хищении свыше 1,3 млрд рублей

В Центральный райсуд Новосибирска поступило уголовное дело бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового, которому предъявлено обвинение по ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ (присвоение в особо крупном размере и отмывание денег), сообщили в суде. Экс-глава клиники ходатайствует о рассмотрении дела в особом упрощенном порядке.

В 2017 году управление ФСБ по Новосибирской области выявило масштабные махинации при закупках оборудования, медпрепаратов и расходных материалов для нужд НИИТО. В схему закупок, как выяснилось, оказалась встроена цепочка фирм-посредников, аффилированных с руководством клиники. Каждая из них на своем этапе накручивала свой процент к цене.

По версии следствия, с 2009 по 2017 год по такой схеме было похищено свыше 1,3 млрд руб.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек, в том числе директор НИИТО Михаил Садовой. Один из фигурантов дела, консультант клиники по стратегическому развитию Сергей Поскочин находится в международном розыске.

В августе 2019 года Михаил Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Выполняя его условия, он не только признал вину, но и рассказал о схеме преступления и дал показания на других фигурантов.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Профессор рассчитал сделку».

Илья Николаев