Суд отправил на два месяца в СИЗО экс-начальника «Горно-Алтайавтодора»

Горно-Алтайский горсуд заключил под стражу до 28 марта бывшего начальника республиканского управления автодорог «Горно-Алтайавтодор» Николая Нечаева, в отношении которого по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в суде.

По версии следствия, с декабря 2016-го по декабрь 2017 года бывший начальник «Горно-Алтайавтодора», достоверно зная о том, что компания-подрядчик, фактическим собственником которой является он сам, не выполнила часть работ по ремонту автодороги Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана, дал указание подчиненным подписать фиктивные акты приемки. Эти бумаги стали основанием для перечисления подрядчику свыше 28,3 млн руб., в том числе за фактически не проделанные работы. В результате, по данным следствия, республиканскому бюджету был причинен ущерб на сумму 3,4 млн руб. 28 января Николай Нечаев был задержан.

Илья Николаев