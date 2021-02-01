Омбудсмен по правам человека: «Не считаю, что так участники акции высказывают протестные настроения»

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева заявила, что ей не поступали обращения и жалобы от участников несогласованной акции 31 января, сообщается на сайте омбудсмена.

«Моя позиция по поводу участия в акциях такова: свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом»,— сказала она. По ее мнению, при анонсировании несогласованных акций были использованы «манипулятивные технологии». Это «подталкивает к участию в мероприятиях подобного формата, а так как это выходной, многие решили — почему бы в этот день не побыть в гуще событий»,— говорит она.

«Не считаю, что таким образом участники высказывают свои протестные настроения»,— сказала Нина Шалабаева.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Новосибирской области, в Новосибирске 31 января в несанкционированном мероприятии приняли участие 1,3 тыс. человек, в райотделы полиции были доставлены 154 участника акции.

Оксана Павлова