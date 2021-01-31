За участие в протестной акции оштрафованы 28 волгоградцев

По итогам протестной акции 31 января Центральный районный суд Волгограда рассмотрел 30 материалов о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия (ст.20.2 КоАП РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Как отметили в суде, в отношении 28 человек оштрафованы на 10 тыс. руб., одному гражданину назначено наказание в виде административного ареста на пять суток, по еще одному делу заседание отложено на 3 февраля.

Также Центральный районный суд рассмотрел дело о нарушении гражданином законодательства об санатарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ) и оштрафовал его на 7,5 тыс. руб. Один участник акции арестован на трое суток по ст.19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ъ-Средняя Волга