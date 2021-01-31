За выходные в Татарстане сообщили о девяти умерших от коронавируса

Минздрав Татарстана сообщил о четырех случаях смерти от новой коронавирусной инфекции в воскресенье и еще о пяти – в субботу. В итоге по состоянию на 31 января в регионе зарегистрировано 269 смертей от Covid-19.

Речь идет о женщине 1958 года рождения и восьми мужчинах – 1936, 1938, 1941, 1944, 1946, 1948, 1953 и 1960 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечают в минздраве.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"