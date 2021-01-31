Сторонника Алексея Навального в Казани арестовали на 20 суток за анонс акции

Сотрудника штаба Алексея Навального в Казани Алексея Боярова арестовали на 20 суток за анонс акции 31 января в паблике в соцсети «Вконтакте». Вахитовский райсуд признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (подворное нарушение законодательства о митингах). Об этом сообщил юрист «Апологии протеста» Данил Нургалеев.

Сегодня в Казани более тысячи человек участвовали в шествии от театра Камала до Казанского кремля. Затем протестующие пытались выйти на площадь Свободы, но начались массовые задержания. По данным государственным СМИ задержаны почти 300 человек. В МВД по Татарстану сообщили «Ъ-Казань»: «Без комментариев».

«Апология протеста» сообщает, что многих задержанных оставляют на ночь в отделе полиции. Например, такая ситуация сложилась в отделе полиции «Юдина», где задержанных обвиняют в организации несогласованной акции.

Организация «ОВД-инфо» сообщила, что «в Казани задержанных студенток в отделе полиции заставляют раздеваться до нижнего белья, у них изъяли телефоны и вещи».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"