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«Молот-Прикамье» обыграл «Звезду»

ХК «Молот-Прикамье» одержал победу в выездном матче над столичной «Звездой». Счет поединка 3:2 в пользу пермской команды. Основные события развернулись в третьем периоде. Проигрывая после второго 0:2, в заключительной трети матча «молотобойцы» сумели забросить три шайбы в ворота соперника. Голы на счету Даниила Сероуха, Александра Ремова и Артема Прохорова.

«Тяжелое начало. Много эмоций было затрачено в предыдущих двух играх. Мы проводили третью игру, у соперника была первая. Мы долго включались, но и соперник мощно начал. После двух периодов поговорили с ребятами, они молодцы, перестроились. Вратарь оставил нас в игре. А мы свои моменты использовали. Парни проявили самоотверженность, характер», — заявил после игры главный тренер «Молота-Прикамье» Александр Агеев.

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