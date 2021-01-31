«Молот-Прикамье» обыграл «Звезду»

ХК «Молот-Прикамье» одержал победу в выездном матче над столичной «Звездой». Счет поединка 3:2 в пользу пермской команды. Основные события развернулись в третьем периоде. Проигрывая после второго 0:2, в заключительной трети матча «молотобойцы» сумели забросить три шайбы в ворота соперника. Голы на счету Даниила Сероуха, Александра Ремова и Артема Прохорова.

«Тяжелое начало. Много эмоций было затрачено в предыдущих двух играх. Мы проводили третью игру, у соперника была первая. Мы долго включались, но и соперник мощно начал. После двух периодов поговорили с ребятами, они молодцы, перестроились. Вратарь оставил нас в игре. А мы свои моменты использовали. Парни проявили самоотверженность, характер», — заявил после игры главный тренер «Молота-Прикамье» Александр Агеев.