На несогласованной акции в Ярославле не было детей и подростков

В Ярославле 31 января среди участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального не было детей и подростков, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина. Детский омбудсмен также отметил, что сегодняшняя несогласованная акция оказалась немногочисленной.

«Я благодарен родительскому сообществу за ту разъяснительную работу, что они сделали»,— цитирует ТАСС господина Крупина.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по данным штаба Навального в Ярославле, приведенным «Интерфаксом», в Ярославле 31 января в ходе несанкционированной акции правоохранительные органы произвели задержание более 30 человек. По информации штаба, задержали, в том числе, заместителя координатора штаба в Ярославле Александра Смирнова.

На данный момент еще не комментировали сегодняшнюю несогласованную акцию в Ярославле официальные представители власти и УМВД.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что местом сбора участников акции была обозначена площадь Труда в Ярославле. Однако площадь оказалась оцеплена сотрудниками полиции. Участники акции перешли к площади Юности, откуда двинулись в сторону Советской площади, где находится здание областного правительства. Попасть на площадь участникам акции не удалось, так как подступы к ней были перекрыты полицией. Участвовавшие в акции ярославцы ушли по улице Ушинского к Бутусовскому парку.

Антон Антонов