В ходе уличной акции в Уфе задержаны около 200 человек

Сотрудники полиции сегодня в ходе шествия, организованного штабом оппозиционного политика Алексея Навального, задержали в Уфе около 200 человек, среди которых 17 несовершеннолетних, сообщает telegram-канал «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на члена СПЧ при главе Башкирии Олега Галина. Большинство задержанных были отпущены.

В настоящее время в отделе полиции №3 находятся трое задержанных, в отделе полиции №3 — двое, в отделе полиции №; — один задержанный. Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева и юрист штаба Федор Телин, задержанные сегодня возле уфимского Конгресс-холла «Торатау», находятся в отделе полиции №3.

Активиста Руслана Нуртдинова, которого сотрудники полиции задержали на выходе из спецприемника, в котором он отбывал административный арест за участие в прошлой акции 23 января, был отпущен спустя три часа после задержания.

В пресс-службе МВД по Башкирии от комментариев воздержались.

Олег Вахитов