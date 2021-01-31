В Курганскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса

Курганская область получила первую в этом году партию вакцины от COVID-19 «Спутник V». Как сообщают в правительстве региона, она насчитывает 10,8 тыс. комплектов доз. В начале февраля ее передадут в поликлиники для массовой вакцинации тех, кто записался на прививку по номеру 122 или через медучреждения по месту жительства.

На сегодняшний день, по словам главного внештатного эпидемиолога региона Оксаны Сагайдак, в Курганской области вакцинацию от COVID-19 уже прошли 4342 человека. Записались на прививку около 6 тыс. человек.