В Нижнем Новгороде правозащитников не пускают в отделения полиции Несколько общественных наблюдателей оказались задержаны

Нижегородские правозащитники подали жалобу в управление МВД по Нижегородской области на то, что их не пускают в районные отделения полиции, куда привезли задержанных на митинге. Как рассказала «Ъ-Приволжье» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Юлия Литвинова, в полиции им пояснили, что ввели план «Крепость» и никого пустить не могут.

Члены ОНК сообщили, что за сутки направили в полицию официальные уведомления о том, что намерены посетить все отделения, и эти уведомления были доставлены.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Нижнем Новгороде задержаны правозащитники, сотрудники Комитета против пыток Игорь Каляпин (к моменту публикации отпущен), Сергей Шунин, Екатерина Ванслова.

Ранее «Ъ-Приволжье» выяснил, что в полицию доставлены более 200 задержанных нижегородцев.

Андрей Репин