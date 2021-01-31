«Локомотив» проиграл «Авангарду» в матче КХЛ

31 января ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостевом матче играл с омским клубом «Авангард» из Омска. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу омских хоккеистов.

Расписание игр чемпионата КХЛ этого сезона свело «Локомотив» и «Авангард» в двух матчах подряд. Два дня назад в Ярославле железнодорожники выиграли у омской команды в овертайме со счетом 3:2.

В сегодняшней игре счет открыли ярославцы в середине первого периода. Отличился Максим Осипов. На седьмой минуте второй двадцатиминутки «Авангард» сравнял счет. Шайбу забросил Илья Ковальчук. А через три минуты Денис Зернов вывел омский клуб вперед. В середине третьего периода после точного броска Андре Петерссона железнодорожники сравняли счет. За пять минут до окончания матча «Авангард» снова вышел вперед. Шайбу забросил Рид Буше, реализовав численное преимущество. А на последней минуте встречи, после того, как ярославцы заменили вратаря полевым игроком, игрок «Авангарда» Алексей Потапов забросил шайбу в пустые ворота «Локомотива».

И «Локомотив», и «Авангард» уже гарантировали себе попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ ярославский клуб снова проводит на выезде. 2 февраля «Локомотив» в Череповце играет с «Северсталью».

Антон Антонов