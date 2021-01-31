Полушествие

В воскресенье днем сторонники оппозиционера Алексея Навального предприняли попытку провести шествие в Ростове в поддержку блогера с требованием выпустить его на свободу. Около 350 активистов попытались пройти колонной по по улице Пушкинской, однако были остановлены полицейскими, так как акция не была согласована с городскими властями. Задержано около 70 человек, не подчинившихся приказу прекратить совершать административное правонарушение, и оказавших сопротивление силам правопорядка.

