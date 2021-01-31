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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального в Ростове-на-Дону

Фото: Аркадий Будницкий / Коммерсантъ

Полушествие

Акция сторонников Навального в Ростове собрала около 350 человек

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В воскресенье днем сторонники оппозиционера Алексея Навального предприняли попытку провести шествие в Ростове в поддержку блогера с требованием выпустить его на свободу. Около 350 активистов попытались пройти колонной по по улице Пушкинской, однако были остановлены полицейскими, так как акция не была согласована с городскими властями. Задержано около 70 человек, не подчинившихся приказу прекратить совершать административное правонарушение, и оказавших сопротивление силам правопорядка.


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