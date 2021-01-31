В Новокубанске за 60 млн рублей реконструируют очистные сооружения

Реконструкция очистных сооружений в Новокубанске начнется в начале февраля, объем финансирования работ составит около 60 млн рублей, сообщают в краевой администрации.

«Производительность очистных сооружений составит 4,8 тыс. куб. м в сутки. Весь город, а это порядка 35 тысяч жителей, будет обеспечен качественной питьевой водой. Завершить работы планируем в декабре 2021 года», – рассказал вице-губернатор края Александр Трембицкий.

В ходе работ будут установлены новые резервуары чистой воды, ливневые стоки, проведена реконструкция насосной станции, обновлены сети электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Как писал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года очистные сооружения стоимостью 132 млн руб. начали стоить в Белореченском районе. В 2021 году планируется также провести реконструкцию в Горячем Ключе.

Виктория Колганова