Штаб Навального в Ярославле заявил о 30 задержанных на акции 31 января

В Ярославле 31 января во время проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального правоохранительными органами задержано более 30 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию, полученную в штабе Навального в Ярославле. Один из задержанных – заместитель руководителя регионального штаба Александр Смирнов.

Представители правоохранительных структур Ярославской области пока не дают официальных комментариев по поводу сегодняшней несогласованной акции и задержаний некоторых ее участников.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что участники несогласованной акции намеревались собраться в 12 часов на площади Труда в Ярославле напротив цирка. Однако сотрудники полиции оцепили площадь. После этого участники акции перемесились на площадь Юности возле театра юного зрителя и оттуда пошли по центральным улицам Ярославля на Советскую площадь к зданию правительства региона. Сотрудники ОМОН перекрыли и подступы к Советской площади, после этого участники акции направились по улице Ушинского в сторону Бутусовского парка.

Антон Антонов