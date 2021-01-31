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«Школа правосудия» открылась в Сочи

В рамках проекта старшеклассники получают теоретические и практические знания в области юриспруденции.

«Школа правосудия» организована на базе двух общеобразовательных организаций курорта: гимназии №8 и лицея №23.

Организаторами проекта выступили управление по образованию и науке администрации города и Третий апелляционный суд общей юрисдикции.

— Для учащихся запланировано проведение цикла лекций и практических занятий по правовой тематике. У юных сочинцев также будет возможность посетить судебные заседания с целью закрепления полученных знаний на примере решения конкретных практических задач, — рассказала начальник управления по образованию и науке администрации города Ольга Медведева.

Первые теоретические занятия для старшеклассников состоялись уже в эту субботу  в сочинском лицее №23.

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