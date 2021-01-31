ОВД-Инфо: На пермской акции в поддержку Навального задержаны более 80 человек

По данным «ОВД-Инфо», на несогласованном шествии в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Перми задержано 83 человека (данные на момент написания новости). Координатор Пермского штаба Навального Сергей Ухов сообщил “Ъ-Прикамье” о задержании около 300 человек.

Сторонники оппозиционного политика планировали провести шествие в центре Перми. Уведомления в администрацию города они не подавали. На старте шествия у ДК Солдатова полиция перекрыла протестующим выход на Комсомольскую площадь. Начались задержания. После столкновения с полицией колонна повернула в противоположную от центра сторону. Далее пермский штаб Навального предложил протестующим самостоятельно добираться до центра города небольшими группами. При этом точка сбора неоднократно переносилась, а полиция рассеивала толпу и выборочно задерживала протестующих. Завершить акцию не удалось, так как протестующие были рассеяны полицией. По словам Сергея Ухова, в несостоявшемся шествии участвовали около 5 тыс. человек. Портал 59.ru со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о 600 участниках.

Отметим, что предыдущее несогласованное шествие в поддержку Алексея Навального 23 января прошло в Перми мирно и с минимумом задержаний. По разным подсчетам, в акции в центре города вышли от 2 до 8 тыс. человек.