В Адыгее по требованию прокуратуры оборудовали освещением участок федеральной автодороги «Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому Государственному биосферному заповеднику» протяженностью более 77 километров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Участок проходит через несколько населенных пунктов. С просьбой установить на нем фонари к руководству прокуратуры республики обратились местные жители.

Прокуратура через суд заставила Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог “Черноморье”» устранить нарушения. Сейчас монтажные работы по установке освещения завершены.

Как писал “Ъ-Кубань” В Адыгее участок федеральной дороги протяженностью 77 километров оборудовали освещением, до 2023 года в бюджет Республики Адыгея поступит 2,2 млрд руб. на дорожную деятельность. В администрации региона сообщали, что эти средства в течение трех лет будут потрачены на реализацию двух крупных проектов: строительство транспортной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе и обхода Майкопа.

Виктория Калганова