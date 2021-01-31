Ярославский «Шинник» в товарищеском матче победил «Зенит-2»

Ярославский футбольный клуб «Шинник», находящийся сейчас на тренировочном сборе в Турции, провел два контрольных товарищеских матча.

В первой товарищеской встрече ярославские футболисты обыграли со счетом 3:1 команду «Зенит-2», являющуюся фарм-клубом санкт-петербургского «Зенита». Счет в матче открыли петербургские футболисты на 27-й минуте. Через две минуты Альбек Гонгапшев сравнял счет, а на последней минуте первого тайма, оформив дубль, вывел «Шинник» вперед. Во второй тайме Павел Игнатович, реализовав пенальти, установил окончательный счет.

Во втором спарринг-матче «Шинник» сыграл вничью 2:2 с командой «Кызыл-Жар» из Казахстана. В пресс-службе «Шинника» отметили, что на эту игру ярославцы вышли составом, почти полностью состоявшим из потенциальных новичков клуба.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что на тренировочный сбор в Турцию «Шинник» везет как минимум семь потенциальных новичков, которые могут по итогам сбора пополнить команду. Главный тренер ярославского клуба Юрий Газзаев планирует заметно обновить состав «Шинника». Юрий Газзаев стал главным тренером «Шинника» в ноябре, после отставки с этой должности Александра Побегалова. Контракт с Юрием Газзаевым подписан до конца сезона.

Главная задача, стоящая перед главным тренером – сохранение за командой места в ФНЛ. Сейчас «Шинник» находится в зоне вылета из лиги, занимая последнее 22-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ. После окончания зимнего перерыва в первенстве ФНЛ, первый матч ярославская команда проводит 27 февраля на выезде с командой «Чайка» из Ростовской области.

Антон Антонов