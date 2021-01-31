Шествие с препятствиями

В Челябинске 31 января состоялось второе шествие в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Как и первое, оно было несогласованным и собрало около двух тысяч участников, но начальную и конечную точки поменяли местами: протестующие собрались у памятника Курчатову и пошли к бульвару Славы. По задумке организаторов, значительная часть маршрута должна была пролегать по проспекту Ленина. Однако силовики несколько раз перекрывали главную улицу Челябинска, и митингующим приходилось идти в обход. Им также не дали выйти из сквера Алое поле к зданию ФСБ, пройти по Кировке и возле здания правительства области. Добравшись до бульвара Славы, участники акции решили ее продолжить и снова выйти на проспект Ленина, но им опять не дали этого сделать. В ходе акции полицейские произвели десятки задержаний, в том числе довольно жестких.