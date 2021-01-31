Правительство РФ выделило 1,93 млрд рублей на строительство медцентра в Кызыле

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,93 млрд руб. на второй этап строительства многофункционального медцентра в Кызыле (Республика Тыва), сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Важно, чтобы жители республики с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусом, как можно быстрее могли получать там медицинскую помощь»,— приводятся слова господина Мишустина.

На первый этап возведения объекта в сентябре было направлено 1,69 млрд руб. Госпиталь строит Минобороны. В центре будет 200 мест. Учреждение укомплектуют оборудованием для эндоскопии, анестезиологии, экстракорпоральной оксигенации, компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ и УЗИ. В нем будут проходить лечение пациенты с инфекционными заболеваниями, в том числе жители, заболевшие COVID-19.

Екатерина Лукашевич