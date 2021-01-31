Бывший директор Камского речного пароходства признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края признал бывшего директора ООО «Камский скоростной флот» (100% в собственности Михаила Антонова, председателя совета директоров ОАО «СК „Камское речное пароходство“», КРП) Валерия Незнакина банкротом. В отношении господина Незнакина введена процедура реструктуризации долгов сроком на четыре месяца. Финансовым управляющим должника назначена Ирина Марчевская, член некоммерческого партнерства «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих “Содружество”».

Как указано в материалах дела, в 2018 году конкурсный управляющий «Камского скоростного флота» обратился с заявлением о привлечении Валерия Незнакина к субсидиарной ответственности по обязательствам компании в размере 20,1 млн руб. и о взыскании с него убытков в размере 6 млн руб. Требования управляющего были удовлетворены частично, с Валерия Незнакина в пользу КСФ взыскано 4,2 млн руб. убытков, в остальной части в удовлетворении заявления отказано. Указанную сумму суд постановил включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Ближайшее заседание по делу назначено на 9 апреля.

ООО «Камский скоростной флот» длительное время находилось в банкротстве, дело было прекращено в июле прошлого года. Валерий Незнакин также проходил процедуру финоздоровления, из которой вышел в 2018 году. Господин Незнакин работал в КРП с 2004 года. С 2009-го по 2013 год он возглавлял не только ООО «Камский скоростной флот», но и другие юрлица речного холдинга Михаила Антонова, включая головную компанию — ОАО «СК “КРП”». На этом посту он в первую очередь отстаивал интересы мажоритарного акционера пароходства господина Антонова.

В 2011 году, после трагедии с дизель-электроходом «Булгария», собственником которого было КРП, следствие возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц пароходства. Тогда владелец КРП Михаил Антонов покинул Россию (вернулся только в 2012 году), а со следствием общался топ-менеджер компании. В итоге менеджмент КРП избежал уголовного преследования. В числе причин «расставания» компании с бывшим директором источники “Ъ-Прикамье” называли сделки, заключенные руководителем КРП во время отсутствия владельца холдинга в РФ.