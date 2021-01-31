На Кубани 323 млн рублей направят на дооснащение сосудистых центров

В Краснодарском крае в 2021 году приобретут 28 единиц оборудования для 12 региональных сосудистых центров. Сумма вложений составит 323,3 млн руб., сообщает пресс-служба администрации.

По одному ангиографу закупят в краевую клиническую больницу №2 и Лабинскую ЦРБ, по одному аппарату КТ - в клиническую больницу скорой медицинской помощи Краснодара, а также в Кущевскую, Каневскую и Выселковскую ЦРБ.

Как писал “Ъ-Кубань” , в прошлом году сосудистые центры Краснодарского края получили оборудование на 466,4 млн руб., было закуплено 60 единиц оборудования. В декабре 2020 года новый сосудистый центр открылся при Кущевской ЦРБ, в 2021 году также планируется открытие таких центров в Славянском и Туапсинском районах.

Виктория Калганова