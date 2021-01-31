Поголовье свинокомплекса «Пермский» подешевело на 46,9 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Свинокомплекс “Пермский”» объявил повторные торги по продаже имущества должника. Информация об этом размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В самый объемный лот с начальной стоимостью 422 млн руб. входит стадо из 88 тыс. голов животных общей массой 4,2 тыс. тонн. Стадо является залогом ООО в пользу АО «Россельхозбанк», АО «Пермский свинокомплекс» и ООО «Ваш Аудитор».

Также на аукцион вновь выставлены дебиторские задолженности омских ООО «Торговый дом “Синергия”» (410,3 млн руб.) и ООО «Свинокомплекс “Ударный”» (8,3 млн руб.). Еще девять лотов общей стоимостью 1,8 млн руб. включают производственное оборудование: подогреватель мазута, электронасос, вакуум-упаковочную машину, бокс микробиологической безопасности, холодильную камеру, устройство для очистки воздуха, ошпаро-волососгонная машину и два щитовых холодильника. Новые торги намечены на 17 февраля.

Первый аукцион по продаже имущества свинокомплекса «Пермский» прошел 19 января. Тогда начальная цена лотов была выше, в частности, свиноголовье было оценено в 468,9 млн руб., задолженность «Синергии» — 455,9 млн руб., свинокомплекса «Ударный» — 9,2 млн руб. Однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Напомним, имущество Пермского свинокомплекса с 2015 года арендовало ООО «Свинокомплекс „Пермский“» (контролировалось омским ЗАО «Группа «Синергия»). Арендатор получил в собственность стадо Пермского свинокомплекса на основании зачета по вексельным схемам и планировал приватизировать все предприятие. Но новые краевые власти в 2017 году расторгли с арендатором договор из-за его нарушений, после чего тот оказался в банкротстве.