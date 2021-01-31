В Новосибирской области за сутки от COVID-19 скончались девять человек

Девять человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки: пятеро мужчин в возрасте от 63 да 77 лет и четыре женщины 58 до 84 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 1 225 заболевших, сообщает местный оперативный штаб.

За все время пандемии выявлен 32 251 случай коронавирусной инфекции (+133 за сутки), в том числе у 1 812 детей. Выздоровели 29 655 (+97) пациентов.

В инфекционные стационары Новосибирска госпитализированы 1 508 взрослых с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, в больницы районов — 823 пациента. В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 115 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 17 пациентов.

Под наблюдением врачей остаются 2 929 жителей области.

Екатерина Лукашевич