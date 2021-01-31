Полиция не пустила протестующих на площадь Свободы в Казани

Участники акции в поддержку Алексея Навального в Казани не смогли выйти на площадь Свободы, где располагается здание Кабинета министров Татарстана.

«Только что отогнали те крупицы людей, которым все-таки удалось дойти»,–– сообщил корреспондент «Ъ-Казань» с места событий.

По его словам, сейчас на площади только сотрудники ДПС и журналисты: «Автозаки были по периметру, но только что уехали».

Ранее протестующие прошествовали от театра Камала до Казанского кремля, однако на территорию музея-заповедника полиция никого не пустила. Позднее на Карла Маркса и соседних улицах начались массовые задержания. Для этого использовали в том числе рейсовые автобусы красного цвета и транспорт предприятий.

Глеб Меркин, Кирилл Антонов "Ъ-Казань"