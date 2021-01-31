Среди жителей Прикамья выявлено 286 новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Общее количество заболевших в регионе достигло 39 801 человека. Суточный прирост инфицированных составил 0,7%.

По данным Роспотребнадзора, из новых заболевших — 133 мужчины, 153 женщины. Среди зараженных 17 детей. Из взрослого населения — 21 человек в возрасте 15–29 лет, 86 человек — 30–49 лет, 88 человек — 50–64 лет и 74 человека старше 65 лет. Всем инфицированным назначено лечение, 48 пациентов проходят его в больницах, 238 заболевших — на дому. Круг контактировавших лиц определен.

За сутки зафиксировано также 12 летальных случаев среди пациентов с COVID-19: 8 человек умерли непосредственно от инфекции, 4 — от сопутствующих заболеваний. Всего с начала распространения заболевания в регионе скончалось 1989 пациентов с подтвержденным коронавирусом (1442 человек — от COVID-19, 1064 — от сопутствующих заболеваний).

Оправились от инфекции на сегодняшний день 32 957 жителей Прикамья.