7 февраля - семь лет Олимпийским играм в Сочи Благодаря созданной спортивной инфраструктуре сочинские спортсмены входят в состав сборных команд страны по 78 видам спорта. В этом году это 127 атлетов.

Больше всего горожан в командах по легкой атлетике, каратэ, дзюдо, самбо, боксу и пляжному волейболу.

За прошлый год в Сочи подготовили 21 мастера спорта России и 126 кандидатов в мастера спорта, 130 спортсменов-перворазрядников, на курорте прошло 168 физкультурно-спортивных мероприятий, включённых в календарные планы Министерства спорта РФ и министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Инфраструктура, построенная к Зимним Олимпийским играм 2014 года, дала мощный стимул развитию не только профессионального, но и массового спорта в Сочи. Сегодня в занятия спортом и физической культурой вовлечены почти 300 тысяч горожан – как детское, так и взрослое население. В 2021 году количество бюджетных мест в спортивных школах курорта увеличено на 290.

В этом году продолжаются мероприятия по вовлечению сочинцев в федеральный проект ГТО. В прошлом году в фестивалях приняли участие 21 тысяча горожан всех возрастов, 82% из них выполнили нормативы на знаки отличия.

В этом году на курорте запланировано строительство новых спортивных площадок и зон воркаута на придомовых территориях, а также оснащение и модернизация существующих.

– В рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» в этом году будет произведена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок: оборудование для сдачи комплекса ГТО, уличные тренажеры, игровое оборудование и травмобезопасное покрытие, – рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Анатолий Мирошников.

Также в период с 2021 по 2023 годы в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края планируется реализовать ряд проектов по строительству объектов спортивной инфраструктуры. В том числе в разных районах появятся две многофункциональных спортивно-игровых площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута и три универсальных спортивных комплекса шаговой доступности

В следующее воскресенье будет отмечаться седьмая годовщина открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.