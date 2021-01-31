Участников шествия в Казани задерживают на пути к площади Свободы

В Казани на Карла Маркса начались массовые задержания протестующих, которые направились в сторону площади Свободы, где находится Дом правительства.

«Девочку схватила, провели несколько метров, она в обморок упала»,–– сообщает корреспондент «Ъ-Казань» с места событий.

Протестующих сажают в том числе в городские рейсовые автобусы из-за нехватки автозаков.

По оценке нашего корреспондента, задержали не менее 40 человек.

Также в социальных сетях обсуждаются фотографии, где протестующих заставили лечь лицом в снег. В Telegram-каналах распространяется видео нападения сотрудника ГИБДД.

В пресс-службе МВД по Татарстану инциденты на акции в поддержку Алексея Навального пока не комментируют.

Глеб Меркин, Кирилл Антонов "Ъ-Казань"