В Челябинске полиция не дала протестующим пройти по Кировке и у здания правительства

В Челябинске несанкционированная акция в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального собрала, по оценкам очевидцев, около двух тысяч человек. Митингующие прошли шествием от памятника Курчатову до бульвара Славы.

Во время акции полиция несколько раз перекрывала проспект Ленина, в результате протестующим пришлось сначала обходить оцепление через парк Гагарина, потом через сквер Алое поле. Из сквера силовики не дали им выйти на улицу Коммуны, где расположено здание УФСБ по Челябинской области. Участники акции пошли по улице Труда до оперного театра. Затем они попытались пройти по Кировке, но полиция и здесь выставила оцепление. Попытка его прорвать не удалась, не получилось выйти и на улицу Ввиллинга, к зданию областного правительства. Шествие продолжилось дальше по Труда, затем по улице Советской.

После того, как протестующие дошли до бульвара Славы, они решили продолжить шествие и выйти по улице Свободы снова на проспект Ленина. Новое оцепление не дало им этого сделать.

В ходе акции были задержания, в том числе жесткие. В основном протестующих задерживали у памятника Курчатову, а также на перекрестке улицы Энгельса и проспекта Ленина. Возле парка Гагарина полицейские также применили силу при задержании, а участники шествия кидали в них снежками из-за забора. Задержания продолжились в конечной точке акции. По данным ОВД-Инфо, всего задержано 20 человек.