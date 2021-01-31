Протестующие собираются у петербургского парламента

Участники несогласованной акции протеста собираются возле Заксобрания Петербурга. К зданию городского парламента стягивают ОМОН.

Возле станции метро «Сенная площадь» сотрудники Росгвардии выстроились вдоль Садовой улицы.

По данным «ОВД-Инфо», в Петербурге задержаны уже 126 человек.

Как сообщает коррепондент “Ъ-СПб”, в эти минуты к ЗакСу прибывают сотрудники Росгвардии, на площади перед парламентом собрались около 2 тыс. человек. Силовики оттесняют протестующих от здания, участников акции разделили на группы.