Число задержанных нижегородцев выросло до 67

ОВД-инфо сообщает, что в Нижнем Новгороде на акции протеста задержали 67 нижегородцев.

Ранее «Ъ-Приволжье» сообщал, что задержания начались, как только митингующие собрались на улице Большой Покровской перед зданием кинотеатра «Октябрь».

Сначала Росгвардия, перекрыв поперек Большую Покровскую, начала по одному выводить активистов. Через несколько минут большая часть организаторов акции протеста оказалась в припаркованных на соседних улицах муниципальных автобусах.

Позже нижегородцы попытались собраться на площади Минина перед нижегородским кремлем. Очевидцы сообщают «Ъ-Приволжье» о том, что Росгвардия задерживает людей, которые стоят по двое-трое, не выкрикивают никаких лозунгов и тихо общаются между собой.

Александра Викулова